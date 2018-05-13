Фанаты "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь Венгера

Фанаты лондонского "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь тренера команды Арсена Венгера, который по окончании сезона покидает английский футбольный клуб, сообщается на странице "Арсенала" в Twitter.

В воскресенье Венгер провел свой последний матч на посту тренера "канониров". В матче 38-го тура чемпионата Англии "Арсенал" одержал минимальную победу на выезде над "Хаддерсфилдом" (1:0).

Фанаты заказали самолет, который пролетел над стадионом в начале первого тайма и тянул за собой баннер. Так болельщики хотели еще раз поблагодарить Венгера за годы, проведенные в команде.

"Спасибо, Арсен. Мы тоже будем скучать", - гласила надпись на баннере.

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— Arsenal FC (@Arsenal) 13 мая 2018 г.

Венгер провел в стане "канониров" 22 года. 68-летний французский тренер привел "Арсенал" к трем титулам чемпионов Англии, семи победам в Кубке Англии, выиграл семь Суперкубков Англии, вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2006 году.

В нынешнем сезоне "Арсенал" финишировал на шестом месте в чемпионате Англии, набрав 63 очка, и дошел до полуфинала Лиги Европы.