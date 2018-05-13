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Фехтовальщица ЦСКА Виолетта Храпина в составе российской сборной выиграла серебро этапа Кубка мира в Дубае


Добавлено: 13 май 2018 в 04:01, Категория: Общество
Фехтовальщица ЦСКА Виолетта Храпина в составе российской сборной выиграла серебро этапа Кубка мира в Дубае

На вторую ступень пьедестала почета по итогам командных соревнований на этапе Кубка мира в Дубае поднялись шпажистка самарского филиала ЦСКА Виолетта Храпина вместе с партнершами по команде Татьяной Андрюшиной, Виолеттой Колобовой и Айзанат Муртазаевой.

Российские шпажистки пробилась в финал, поочередно выиграв в командных поединках у сборных Казахстана, Польши и Италии. В борьбе за первое место россиянки лишь в один укол уступили сборной США.

Открыли командный турнир фехтовальщицы России уверенной победой над сборной Казахстана – 45:37. Нелегкой сложилась четвертьфинальная встреча с командой Польши. Россиянки постоянно были впереди, но польки не позволяли оторваться больше чем на один-три укола. Последний круг шпажистки начали при счете 24:21 в свою пользу. В последнем, девятом бою, Виолетта Колобова хоть и проиграла Еве Нелип – 5:7, но отстояла командную победу – 29:28.

По похожему сценарию складывался и полуфинал Россия – Италия. Сборная России также подошла к девятому бою лидерами. В этот раз преимущество составило всего один укол – 21:20. После этого Колобова взяла верх над Росселлой Фьяминго с крупным счетом 8:2, оформив сборной России пропуск в финал – 29:22.

В финальной встрече Россия – США американкам удалось сразу повести. После седьмого боя они были впереди на пять уколов – 20:15. Андрюшина и Колобова сократили разрыв до минимума, но догнать сборную США не смогли – 28:29.

В результате сборная России уверенно заняла почетное второе место по итогам командных соревнований на этапе Кубка мира в Дубае.


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Добавлено: 13 май 2018 в 04:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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