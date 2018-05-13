Германия может выступить посредником на переговорах по «Северному потоку»

Минэкономики ФРГ может выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной по объемам прокачки газа через «Северный поток — 2». Сегодня министр экономики Германии Петер Альтмайер отправился в двухдневную поездку: сначала он посетит Украину, а затем Россию, пишет Finanzen.net.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что правительство Германии должно стать посредником между Москвой и Киевом в этом вопросе.

Восточный комитет — коллективный орган предпринимательских союзов Германии; он представляет интересы немецкого бизнеса в Восточной Европе.

«Существует консенсус в отношении того, что украинская транзитная сеть будет по-прежнему необходима по мере увеличения потребностей ЕС в импорте газа, и "Северный поток — 2" не будет работать на полную мощность в течение многих последующих лет, поэтому вопрос заключается в том, какие объемы транзита газа будут взаимно согласованы», — заявил Хармс.