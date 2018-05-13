Хлое Кардашьян впервые показала свою новорожденную дочь

Хлое Кардашьян

33-летняя Хлое Кардашьян, которая впервые стала мамой 12 апреля, показывать свою дочь Тру общественности не спешила, хотя поклонникам очень не терпелось скорее ее увидеть. Но вчера в честь месяца со дня рождения дочери Хлое наконец-то познакомила ее со своими подписчиками и опубликовала в Instagram трогательное видео.

С первым счастливым месяцем меня! Я люблю тебя, моя маленькая красавица,

— говорит за кадром Хлое.

Она прекрасна,

Ангел,

Это самая красивая малышка, которую я когда-либо видела,

— поклонников Хлое видео маленькой Тру привело в настоящий восторг. Всего за сутки оно набрало уже почти 20 миллионов просмотров и пять с половиной миллионов лайков. Очевидно, что появление девочки в Instagram ее матери произвело настоящий фурор.

К слову, в блоге отца Тру 27-летнего Тристана Томпсона до сих пор нет ни одного кадра со своей дочерью. Возможно, сейчас после того, как он и Хлое, кажется, помирились после скандальной истории с его изменами, баскетболист тоже непременно порадует своих поклонников трогательными снимками. Во всяком случае, подписчики его об этом настоятельно просят.

Твоя дочь прекрасна. Почему ты никогда не публикуешь ее фотографии?

Тру красавица. Покажи нам ее,

— пишует ему поклонники.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян