Хоккеист Линус Виделль перешел из "Трактора" в рижское "Динамо"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рижское "Динамо" подписало контракт со шведским нападающим Линусом Виделлем, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Контракт с 33-летним форвардом рассчитан на один год.

Виделль в сезоне-2017/18 выступал в КХЛ за челябинский "Трактор", в составе которого провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 (8 шайб + 20 передач) очков, а также принял участие в 16 играх плей-офф, отметившись тремя шайбами и тремя передачами. Ранее швед также выступал в КХЛ за китайский "Кунлунь Ред Стар", нижегородское "Торпедо", череповецкую "Северсталь" и ханты-мансийскую "Югру".