ИГ взяла ответственность за теракты в церквях Индонезии

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракты в церквях индонезийского города Сурабая. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сегодня утром в трех христианских церквях смертники совершили самоподрыв. В результате погибли не менее 11 человек, еще 41 получил ранения.

Двое террористов-мужчин подъехали к церквям на мотоциклах. Еще один теракт совершила женщина, которая пришла в церковь с детьми.

О том, что террористы использовали в качестве смертников детей, заявил и президент страны Джоко Видодо, передает агентство Kyodo.