Иран и КНР обсудили судьбу ядерной сделки

Главы МИД Ирана и КНР Джавад Зариф и Ван И обсудили судьбу ядерной сделки после выхода США из соглашения, сообщает IRNA.

Ван И отметил, что рад тому факту, что Иран выбрал Китай в качестве первого места проведения политических консультаций по сохранению ядерной сделки. Министры также поднимали вопрос расширения двустороннего политического и экономического сотрудничества.

«Мы надеемся, что эта поездка станет важным достижением для сохранения СВПД и сохранения интересов Ирана», — добавил Ван И.

Читайте по теме

Названа конечная цель США после выхода из ядерной сделки с Ираном

Ранее СМИ писали, что конечная цель США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — вновь сесть за стол переговоров с Ираном.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки по Ирану (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). США собираются возобновить санкции против Исламской Республики. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также сообщила, что США планируют ввести новые санкции против Ирана уже на следующей неделе.

Россия выступает за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Великобритания, Германия и Франция заявили о том, что собираются продолжать выполнять условия сделки. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ни одна страна не может в одиночку разрушить ядерную сделку с Ираном, так как это «не двустороннее соглашение, а достояние мира».

Яндекс.Дзен

В России усилено наказание за совершение незаконных валютных операций

В Британии предрекли долгосрочное лидерство России в экспорте углеводородов

В МИД рекомендовали россиянам не посещать центр Анкары 13 мая