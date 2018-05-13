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Иран и КНР обсудили судьбу ядерной сделки


Добавлено: 13 май 2018 в 16:56,
Иран и КНР обсудили судьбу ядерной сделки

Главы МИД Ирана и КНР Джавад Зариф и Ван И обсудили судьбу ядерной сделки после выхода США из соглашения, сообщает IRNA.

Ван И отметил, что рад тому факту, что Иран выбрал Китай в качестве первого места проведения политических консультаций по сохранению ядерной сделки. Министры также поднимали вопрос расширения двустороннего политического и экономического сотрудничества.

«Мы надеемся, что эта поездка станет важным достижением для сохранения СВПД и сохранения интересов Ирана», — добавил Ван И.

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Названа конечная цель США после выхода из ядерной сделки с Ираном


Ранее СМИ писали, что конечная цель США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — вновь сесть за стол переговоров с Ираном.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки по Ирану (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). США собираются возобновить санкции против Исламской Республики. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также сообщила, что США планируют ввести новые санкции против Ирана уже на следующей неделе. 

Россия выступает за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Великобритания, Германия и Франция заявили о том, что собираются продолжать выполнять условия сделки. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ни одна страна не может в одиночку разрушить ядерную сделку с Ираном, так как это «не двустороннее соглашение, а достояние мира».

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Добавлено: 13 май 2018 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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