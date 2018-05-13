Израиль проведет «Евровидение-2019» в Иерусалиме

«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме. Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Победительницей «Евровидения-2018» стала израильская певица Нетта Барзилай. По правилам конкурса, он отправляется в ту страну, которую представляет победитель.

В поздравлении певице Нетаньяху написал, что она «принесла большое уважение государству Израиль».

«В следующем году в Иерусалиме!» — отметил премьер.

Иерусалим является фактической столицей Израиля с конца 1960-х. Однако ООН официально не признает израильского суверенитета над восточной частью города; контроль над ней оспаривает Палестина.