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Израиль проведет «Евровидение-2019» в Иерусалиме


Добавлено: 13 май 2018 в 10:07, Категория: Новости на сегодня
Израиль проведет «Евровидение-2019» в Иерусалиме

«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме. Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Победительницей «Евровидения-2018» стала израильская певица Нетта Барзилай. По правилам конкурса, он отправляется в ту страну, которую представляет победитель.

В поздравлении певице Нетаньяху написал, что она «принесла большое уважение государству Израиль».

«В следующем году в Иерусалиме!» — отметил премьер.

Иерусалим является фактической столицей Израиля с конца 1960-х. Однако ООН официально не признает израильского суверенитета над восточной частью города; контроль над ней оспаривает Палестина.


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Добавлено: 13 май 2018 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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