Кайя Гербер и Синди Кроуфорд стали гостями вечеринки Ванессы Хадженс в честь Дня матери

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

Если в том году Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер сами выступили организаторами вечеринки Best Buddies Mother's Day Brunch по случаю Дня матери, то на этот раз ответственной за нее стали Ванесса Хадженс и ее мама Джина. Как и в прошлом году, мероприятие состоялось в Малибу и прошло в дружеской и уютной атмосфере.

Для праздника, который состоялся на открытом воздухе и сопровождался выступлениями музыкантов и различными забавными активностями и конкурсами, 16-летняя Кайя выбрала комфортный и в то же время женственный образ. Модель надела черное платье в крупный белый горох и кеды ему под цвет. Выглядела она, к слову, абсолютно соответвенно своему возрасту, и ей это, надо сказать, очень шло.

Кайя Гербер и Синди КроуфордКайя Гербер

Ее 52-летняя мама появилась на празднике в воздушном зеленом платье с цветами и кожаной косухе той же цветовой гаммы. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями с открытым носком.

Синди Кроуфорд

Что до самой Ванессы Хадженс, то она выглядела довольно торжественно и выбрала обтягивающее бирюзовое платье с широкими рукавами и ярко-желтые туфли. Посетила вечеринку также и Оливия Калпо, которая, кажется, немного перестаралась, надев белоснежные платье и туфли, что, учитывая данный формат мероприятия, смотрелось нелепо.

Ванесса ХадженсОливия Калпо