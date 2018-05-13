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» » Климкин: Проверяем информацию о нашем консуле в Гамбурге

Климкин: Проверяем информацию о нашем консуле в Гамбурге


Добавлено: 13 май 2018 в 22:28, Категория: Новости на сегодня
Климкин: Проверяем информацию о нашем консуле в Гамбурге

МИД Украины проверяет данные о том, что консул Василий Марущинец размещал в Facebook публикации антисемитского характера. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Получаю сообщения от своих подписчиков насчет информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», – анонсировал Климкин.

Как следует из записей на странице консула, он призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии. Он также писал, что «быть фашистом почетно», и что он ненавидит антифашистов. В комментариях консул регулярно оскорбительно высказывался в отношении евреев.

Фото: ria.ru


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Добавлено: 13 май 2018 в 22:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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