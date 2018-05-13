КНР начала ходовые испытания первого китайского авианосца 13 мая

Агентство Синьхуа сообщает, что специалисты 13 мая начали испытания первого построенного в Китае, исключительно силами местных специалистов, авианосца проекта 001А .

Безымянный на данный момент авианосец станет вторым из этого класса в Военно-морских силах Народно-освободительной армии КНР. Его водоизмещение — 70 тысяч тонн, говорится в статье. Его тестируют в Даляне.

При строительстве ориентировались на авианосец «Ляонин». В свою очередь его выполнили на базе бывшего советского авианесущего крейсера «Варяг».

Ранее стало известно, что китайский самолет-амфибия совершит первый тестовый полет с воды в этом году. Отмечается, что с земли его уже успешно протестировали.