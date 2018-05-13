«Кого хоронят?»: соцсети высмеяли «катафалк» российского байкера «Хирурга»

Вчера в оккупированном Луганске байкеры клуба «Ночные волки» устроили открытие мотосезона по случаю «дня республики».
Колонну мотоциклистов возглавил лидер «Ночных волков», поклонник президента России Владимира Путина Александр «Хирург» Залдостанов.
Так, в ходе мероприятия он отметил: «Все мятежные „Республики“ для меня — мои друзья. Это все то, что невероятно притягивает: этот дух сопротивления этому глобальному сатанизму. Здесь сама Россия, здесь ее дух, который, может быть, в Москве не так чувствуется, как здесь. Здесь больше России, чем в столице».
В соцсетях посмеялись над словами «Хирурга» и снимках его «катафалка»:
«Кого ж они возили в этом катафалке, если „русский дух“ стоял крепче, чем в провонявшей то ли серой, то ли метаном Москве?) Неужели „большая дипломатия молодых республик“ таки довела до обмена опытом с Мадагаскаром, и донбасситы в честь праздничка откопали „героев республики“?)»
«На эстакаде перед полузаброшенным вокзалом, мертвое электронное табло, пустая гостиница. Там, чуть ниже, был почтамт… Поезда не ходят… Даже в мацкву»,
«А кого хоронят?»,
«Какой катафалк! Врач сказал: — в морг, значит — в морг».
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