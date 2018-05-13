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» » «Кого хоронят?»: соцсети высмеяли «катафалк» российского байкера «Хирурга»

«Кого хоронят?»: соцсети высмеяли «катафалк» российского байкера «Хирурга»


Добавлено: 13 май 2018 в 19:01, Категория: Украина

Вчера в оккупированном Луганске байкеры клуба «Ночные волки» устроили открытие мотосезона по случаю «дня республики».

Колонну мотоциклистов возглавил лидер «Ночных волков», поклонник президента России Владимира Путина Александр «Хирург» Залдостанов.

Так, в ходе мероприятия он отметил: «Все мятежные „Республики“ для меня — мои друзья. Это все то, что невероятно притягивает: этот дух сопротивления этому глобальному сатанизму. Здесь сама Россия, здесь ее дух, который, может быть, в Москве не так чувствуется, как здесь. Здесь больше России, чем в столице».

В соцсетях посмеялись над словами «Хирурга» и снимках его «катафалка»:

«Кого ж они возили в этом катафалке, если „русский дух“ стоял крепче, чем в провонявшей то ли серой, то ли метаном Москве?) Неужели „большая дипломатия молодых республик“ таки довела до обмена опытом с Мадагаскаром, и донбасситы в честь праздничка откопали „героев республики“?)»

«На эстакаде перед полузаброшенным вокзалом, мертвое электронное табло, пустая гостиница. Там, чуть ниже, был почтамт… Поезда не ходят… Даже в мацкву»,

«А кого хоронят?»,

«Какой катафалк! Врач сказал: — в морг, значит — в морг».


Фото:
«Кого хоронят?»: соцсети высмеяли «катафалк» российского байкера «Хирурга»

Видео:

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Добавлено: 13 май 2018 в 19:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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