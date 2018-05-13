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Кришито на русском языке попрощался с болельщиками "Зенита"


Добавлено: 13 май 2018 в 11:33, Категория: Спорт
Кришито на русском языке попрощался с болельщиками "Зенита"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Итальянский защитник "Зенита" Доменико Кришито на русском языке попрощался с болельщиками петербургского клуба перед последним матчем за команду.

"Я хочу сказать спасибо болельщикам, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба и Санкт-Петербургу. Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Спасибо большое, ребята", - заявил на русском Кришито на видео, опубликованном на канале "Зенита" на YouTube.

«Петербург навсегда останется моим вторым домом!» — капитан сине-бело-голубых обратился к болельщикам «Зенита» ? pic.twitter.com/ym8BeEVgIT

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.

Кришито в воскресенье проведет последний матч за "Зенит". Петербургский клуб в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России примет "СКА-Хабаровск".

Кришито перешел в "Зенит" из итальянского "Дженоа" летом 2011 года. За 7 лет в Петербурге защитник дважды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и дважды Суперкубка России.


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Добавлено: 13 май 2018 в 11:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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