Крупнейшие в истории Эстонии военные учения завершились

В Эстонии завершились международные учения Siil-2018 («Ёж-2018»), которые стали крупнейшими в стране с момента провозглашения независимости, сообщает Postimees со ссылкой на центр медиаопераций манёвров.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас заявил, что учения показали возможность справиться с «чем-то большим», нежели просто бой. Он назвал совместную работу разных госструктур силой, которая не позволит Эстонии сломаться.

Террас поблагодарил все участников учений: союзников и партнеров. Также он обратился с благодарностью к эстонцам, отметив, что без их поддержки маневры вряд ли могли состояться.

Учения прошли 15 тысяч военных.