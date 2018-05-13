Макрон соболезнует пострадавшим в связи с происшествием в центре Парижа

Французский лидер Эммануэль Макрон соболезнует родным и близким человека, который погиб из-за нападения мужчины с ножом, а также всем пострадавшим во время этого происшествия.

Помимо этого, он приветствовал смелость местных правоохранителей, нейтрализовавших преступника. Ранее сообщалось, что злоумышленника застрелили.

Об этом он написал в социальной сети в Twitter.

Мужчина, чью личность еще не установили, напал с ножом на прохожих, идущих по одной из центральных улиц Парижа. Один человек погиб, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В происшествии выявили террористический след. Портал France Info сообщил, что ответственность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации).