Мелани Гриффит в восторге от Криса Мартина

Роман актрисы Дакоты Джонсон и солиста Coldplay Криса Мартина стремительно развивается. Джонсон и Мартина считают самой скрытной парой. В то время как они изо всех сил стараются скрыть свои отношения, мама Дакоты, Мелани Гриффит, высказала свое мнение о новом бойфренде своей дочери.



Выступая на завтраке организации Global Gift Foundation USA, Мелани упомянула и о бойфренде дочери: «Я его обожаю! Но сама она не распространяется о своей частной жизни, и я уважаю это».

Ранее отец актрисы говорил свое мнение о бойфренде дочери. Журналистам издания The Sun удалось узнать впечатление Дона от их с Крисом первой встречи. По его словам, Крис — талантливый человек, а для него главное, чтобы дочь была счастлива.

«Он отличный парень. В любом случае каждый из нас хочет, чтобы их дети были счастливы, и не важно, как это произойдет. Крис талантливый музыкант. Я видел их на концерте в небольшом клубе «Трубадур» в Лос-Анджелесе, моя дочь светилась от счастья,» — рассказал Дон Джонсон журналистам.

Недавно музыканта и актрису запечатлели папарацци в одном из ресторанов Малибу на романтическом свидании. Подтверждением романтических намерений стало то, что звезды прибыли в заведение на одной машине. Пробыли они в ресторане пару часов, наслаждаясь компанией друг друга и блюдами из меню. После этого пара покинула заведение и уехала в неизвестном направлении.



Слухи о романтических отношениях между исполнителем и актрисой появились еще в ноябре 2017 года. Их пару раз замечали вместе, но это не могло подтвердить их романа. За пару дней до нового года Дакоту и Криса заметили в аэропорту Шарля де Голля в Париже, что подтверждает их отношения. По данным от инсайдеров, влюбленные провели пару дней в столице. Город они покинули вместе и тщательно скрывались от фотографов.

По некоторым данным, в аэропорт они добрались на одном автомобиле, но вышли из него по отдельности.

Впервые о возможности их отношений заговорили в октябре, когда пару заметили на обеде в Лос-Анджелесе. В ноябре Джонсон была замечена на концерте Coldplay в Аргентине. Оказалось, что это было не простое посещение концерта фанаткой группы. До появления звезды «Пятидесяти оттенков серого» и фронтмена Coldplay в Париже инсайдеры подтвердили их роман.

«Они точно вместе. Крис посылает Дакоте свою музыку, чтобы узнать ее мнение. Это больше, чем обычная интрижка. Его друзья уже полюбили ее и видят, что она делает его счастливым,» говорит источник близкий к музыканту.