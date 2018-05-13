Мемория. Артур Лурье

13 мая 1892 года родился Артур Лурье, композитор-авангардист.

Личное дело

Артур Винцент Лурье (настоящее имя - Наум Израилевич Лурье, 1892-1966) родился в местечке Пропойск Могилёвской губернии (ныне город Славгород) в еврейской семье инженера Израиля Хацкелевича Лурьи и его жены Анны Яковлевны. Мать приобщила сына к музыке и сама давала ему первые уроки игры на фортепьяно.

В 1899 году семья перебралась в Одессу, где мальчика отдали в коммерческое училище. По его окончании в 1909 году Лурье поступил в Петербургскую консерваторию. Обучался по классу фортепиано у В. Н. Дроздовой, затем у М. Н. Бариновой. С начала 1910-х годов стал вольнослушателем философского факультета Петербургского университета, одновременно посещая частные уроки по теории композиции у А. К. Глазунова.

В 1912 году, как и мать, принял католичество, после чего взял себе имя Артур (в честь Шопенгауэра) Винцент (в честь Ван Гога) Лурье, но чаще его стали звать Артуром Сергеевичем.

Консерваторию Лурье не закончил из-за неприятия принципов школы Н. А. Римского-Корсакова. В 1913 году он завершил обучение по классу теории и композиции у Глазунова, но не сдал последний экзамен и диплом не получил.

С 1912 по 1915 год Артур Лурье был завсегдатаем знаменитого литературно-артистического кабаре «Бродячая собака», где фактически исполнял обязанности музыкального руководителя. В круг его общения входили Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, братья Давид, Владимир и Николай Бурлюки, Алексей Кручёных, Пётр Митурич (автор портрета композитора) и другие. В те же годы он завязал знакомства с Владимиром Татлиным, Георгием Якуловым, Бенедиктом Лившицем, Леонидом Андреевым, встречался с Рихардом Штраусом и Томмазо Маринетти.

Музыкальный историк И. Г. Вишневецкий писал, что до октября 1917 года Лурье был близок футуристам. В 1914-1915 годах происходили радикальные изменения в области музыкального языка. Лурье с увлечением разрабатывает «музыку будущего», в чем-то продолжая скрябинские начинания: развивает идею микроинтервалики, работает с четвертьтоновыми ладовыми структурами, пытается воспроизвести новые звуковысотные и тембровые звучания (опыты, позже получившие название «сонористика») и даже изобретает рояль с трехцветной (тройной) клавиатурой. Пишет музыкально-теоретическую статью «К музыке высшего хроматизма», которая становится своеобразным манифестом «нового слышания» и теоретическим обоснованием авангардной идеи «ультрахроматики».

«Лурье считал, что именно он призван открыть новую эру в музыке. Скрябин, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Стравинский — уже пройденная ступень. Принципы свободной музыки (не ограниченной тонами и полутонами, а пользующейся четвертями, восьмыми и еще меньшими долями тонов) получали в творчестве Лурье реальное воплощение», - писал исследователь футуризма Бенедикт Лившиц.

В 1915 году Лурье продемонстрировал слушателям «Формы в воздухе». Это произведение вызвало шок у искушенных музыкантов и критиков. Принципиальное избегание тональных опор, сопоставление монодий и кластеров, деформация звуковысотных закономерностей - все это звучало непривычно, эпатировало слух. Новая музыка вызывала образные аналогии с кубической живописью (даже ноты автор свободно располагал на нотном листе, подобно геометрическим фигурам), так что потребовались и новые определения – «звукопятна», «брызги», «всплески».

По сути, это была ранняя форма атональной додекафонной музыки еще до Арнольда Шенберга, считающегося родоначальника экспрессионизма в музыке.

Лурье также написал музыку к пьесе Велемира Хлебникова «Ошибка смерти» и к стихотворению Маяковского «Наш марш».

Поскольку в группе футуристов он был единственным композитором, то часто оказывался в центре внимания посетителей «Бродячей собаки» и был очень популярен. Маяковский шутил: «Тот дурье, кто не знает Лурье».

Революцию Артур Лурье принял, как и многие футуристы. Впоследствии он писал: «Впервые мальчикам-фантастам сказали о том, что они могут осуществить свои мечты. За эту веру в нас мы безоговорочно вошли в Революцию».

Он создает 12 хоров на поэму Блока «Двенадцать», звуковые плакаты на стихи Маяковского, пишет популярные брошюры, в которых утверждает, что из всех искусств главнейшим является музыка.

В течение двух лет, с 1918 по 1920 годы, Лурье руководил музыкальным отделом Народного комиссариата просвещения (МУЗО Наркомпроса), занимаясь строительства новой пролетарской культуры. На этом поприще он нажил себе многочисленных врагов, в том числе и среди известных музыкантов и композиторов. Его называли ловким проходимцем, пробравшимся в руководство МУЗО и даже дали ему прозвище «Халтур Дубье».

«Артура Лурье мало кто любил. Он, например, придумал назвать свой музыкальный отдел "Народной трибуной гражданской музыки", а себя из комиссара хотел переименовать в "народного трибуна". Луначарский якобы сказал ему: "Нет, Артур Сергеевич, нам это не подходит". На Лурье, подмявшего под себя, как утверждают, все музыкальные издательства, жаловались самому Ленину Гольденвейзер и Ипполитов-Иванов», - писал литературовед Вячеслав Недошивин («Петербург Анны Ахматовой»).

После серии скандалов Луначарский, наконец, был вынужден в январе 1921 уволить Лурье из МУЗО и перевести его в научные сотрудники петроградского Института истории искусств. Однако травля «рафинированного» комиссара продолжилась и после ухода Лурье с ответственного поста. Его клеймили как «ловкого проходимца», «приспособленца, пробравшегося в руководство МУЗО», «формалиста», «меньшевистско-троцкиста» и «космополита».

У Лурье наступает разочарование в революции.В докладе, прочитанном в ноябре 1921 года в Вольной философской ассоциации, Лурье уже сетовал он на «все более сгущающийся сумрак русской действительности»: «Мы пребываем в безысходности, безмузыкальности, в духовно опустошенном пространстве (...) Мы лишь соучаствуем в «тлении углей», оставшихся от испепеленной русской культуры».

В августе 1922 года Лурье уехал в командировку в Берлин, откуда в Россию уже не вернулся. В 1924 году перебрался в Париж, где получил работу музыкального аранжировщика и стал домашнем секретарем композитора Игоря Стравинского. Писал о нем статьи и редактировал его музыкальные сочинения.

Во Франции Лурье написал две симфонии и оперу-балет «Пир во время чумы» по драме А.С.Пушкина.

В Париже он также сблизился с музыкантом и философом Петром Сувчинским, входившим в круг евразийцев. В итоге Лурье был объявлен одним из официальных редакторов еженедельной газеты «Евразия», где писал статьи о важнейших музыкальных событиях как корреспондент и ответственный за рубрику «Концерты в Париже».

В 1939 году Лурье женился на дочери внебрачного сына великого князя Алексея Елизавете Перевощиковой, урожденной графине Белевской-Жуковской, правнучке В. А. Жуковского.

В 1941 году после оккупации Парижа нацистами Лурье с жено бросив все свое имущество, бежали на юг. При содействии С. А. Кусевицкого, руководителя Бостонского симфонического оркестра, они получили разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

В США Лурье прожил 25 лет. За это время он сочинил около 30 произведений, в том числе оперу «Арап Петра Великого» по Пушкину, однако жить музыкальным трудом у него не получилось - музыку Лурье ни издавать, ни исполнять никто (за редкими исключениями) не хотел. Жил он все это время частично на средства жены, частично - на средства религиозного философа Жака Маритэна, с которым подружился еще в 1924 году.

В 1961 году Лурье вместе с супругой переехал в Принстон, поселившись в доме Жака Маритена, перешедшем к ним по наследству. Последние годы жизни композитора были отмечены полной покорностью судьбе, отказом от жизненной активностии и почти полным прекращением музыкального творчества.

Умер Артур Лурье в Принстоне 12 октября 1966 года.

Артур Лурье Аkhmatova_museum/Wikimedia Commons

Чем знаменит

За Артуром Лурье закрепилась слава лидера музыкального футуризма и русского музыкального авангарда. В своих произведениях он предвосхитил позднейшие искания А. Шенберга, Д. Кейджа и Д. Крамба в области свободного обращения со звуковым пространством и временем.

Всего Лурье написал 108 музыкальных произведений, однако долгое время как композитор был безвестен. Его экспериментальные в массе своей произведения не ставились и не исполнялись.

Только в 1991 году выдающийся скрипач Гидон Кремер, который открыл для себя и полюбил музыку Артура Лурье, считая его гениальным, сумел привлечь внимание публики к столетнему юбилею композитора. В США был снят документальный фильм о Лурье «В поисках утраченного Орфея». Были исполнены и записаны на концертах в Петербурге, Кельне и Бостоне его ранее никогда не публиковавшиеся произведения.

В Кельне также состоялась премьера оперы «Арап Петра Великого» в полном концертном исполнении. Гидон Кремер выпустил компакт-диск, где наряду с произведениями Стравинского и Шнитке записаны 11 эпизодов этой оперы.

О чем надо знать

О композиторе Артуре Лурье в России больше наслышаны филологи, чем музыканты, поскольку Лурье был одним из адресатов лирики поэтессы Анны Ахматовой.

Знакомство Лурье с Ахматовой произошло во время одного из многочисленных диспутов в 1913 году (по другим сведениям – в 1914). Композитор был настоящим денди, привлекавшим женщин яркой индивидуальностью - он слыл большим оригиналом, имел интересную внешность и незаурядный литературный дар. Ирина Грэм, знакомая Ахматовой в то время и в дальнейшем подруга Лурье в Америке, так описывает эту встречу: «После заседания все поехали в "Бродячую собаку". Лурье снова очутился за одним столом с Ахматовой. Они начали разговаривать и разговор продолжался всю ночь; несколько раз подходил Гумилев и напоминал: "Анна, пора домой", но Ахматова не обращала на это внимания и продолжала разговор. Гумилев уехал один. Под утро Ахматова и Лурье поехали из "Бродячей собаки" на острова».

Их бурный роман продолжался год. В 1914 году Лурье создал вокальный цикл «Четки» на слова Ахматовой; в свою очередь Ахматова посвятила ему несколько стихотворений. Она нежно называла его своим «царем Давидом». Лурье играл ей ее любимую «Чакону» Баха.

В 1919 году отношения возобновились. Тогдашний муж Ахматовой Шилейко держал поэтессу взаперти, вход в дом через подворотню был заперт на ключ. Анна, как пишет Грэм, будучи самой худой женщиной в Петербурге, ложилась на землю и выползала из подворотни. На улице ее ждали Артур и их общая подруга актриса и балерина Ольга Глебова-Судейкина - предмет всеобщего обожания в Петербурге 1910-х годов. Уйдя в итоге от Шилейко, Ахматова перебралась в квартиру Судейкиной на Фонтанке, 18, где они жили втроем — Анна, Артур и Ольга. Семейные треугольники были не редкость в те времена декаданса (самый известный пример — Брики и Маяковский).

В стихотворении 1941 года, вспоминая жизнь на Фонтанке, Ахматова напишет: «И била жизнь во все колокола / И бешеная кровь меня к тебе вела / Сужденной всем, единственной дорогой».

Уже в эмиграции Лурье прочитал ахматовскую «Поэму без героя», о которой сказал: «Там все о нас, о нашей жизни втроем».

В 1922 году Лурье женился на подруге Ахматовой, издательнице и меценатке Тамаре Персиц,

Семнадцать писем к Ахматовой, в которых он звал ее приехать к нему, остались без ответа.

В письме 1963 года Лурье написал Ахматовой, называя ее «моя дорогая Аннушка»: «Моя "слава" тоже 20 лет лежит в канаве, т.е. с тех пор, как я приехал в эту страну [Соединенные Штаты]. Вначале были моменты блестящего большого успеха, но здешние музыканты приняли все меры, чтобы я не мог утвердиться. Написал я громадную оперу "Арап Петра Великого" и посвятил ее памяти алтарей и очагов. Это памятник русской культуре, русскому народу и русской истории. Вот уже два года, как я безуспешно стараюсь провести ее на сцену. Здесь никому ничего не нужно, и путь для иностранцев закрыт. Все это ты предвидела уже 40 лет назад: "Полынью пахнет хлеб чужой". Арап — мое второе сочинение на пушкинский сюжет; в Париже я написал "Пир во время чумы", оперу-балет, который был принят Опера перед самой войной, но не был исполнен на сцене полностью, а только в отрывках. А вообще я живу в полной пустоте, как тень. Все твои фотографии глядят на меня весь день. Обнимаю и целую тебя нежно. Береги себя. Жду от тебя вестей…».

Ахматова послала в Нью-Йорк пластинку, чтобы композитор услышал, как она теперь читает стихи.

Анна Ахматова и Артур Лурье умерли в один год – в 1966 году.

В 2011 году к 45-й годовщине со дня смерти Анны Ахматовой в России был снят фильм «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка».

Прямая речь

Л. Сабанеев об Артуре Лурье («Воспоминания о России»): «Умный и культурный, тонкий эстет, по типу напоминающий литературную передовую богему предреволюционного Петербурга (куда он и относился), Лурье является полным выражением того, что может дать культура и вкус при отсутствии чисто музыкального дара. Его композиции представляются скорее рядом умозаключений и выводов культурного и тонкого человека из окружающих его явлений музыки, чем творчеством в подлинном смысле слова».

Кэрил Эмерсон об опере Лурье «Арап Петра Великого»: «Опера Лурье изумительным образом выражает собой само? сущность Пушкина. Это, по-видимому, единственное музыкально-драматическое произведение, основанное на одном из его текстов, которое связывает воедино основные мифы личной жизни поэта (бунтарство и эрос), его роковой (и, очевидно, роком предопределенный) брак, его политическую амбивалентность (мучительно-сложное отношение к царям-деспотам, наделенным манящей прозорливостью), его экзотически-«космополитическое» происхождение (арап Ибрагим) и его роль в качестве певца столицы Российской державы. В Арапе Петра Великого Лурье культ Золотого века и культ века Серебряного полностью слились. Замечательно, что стимул к такому слиянию был найден им в эпоху, которую сам он не мог бы назвать иначе, чем Век Бронзовый».

Полно мне леденеть от страха,

Лучше кликну Чакону Баха,

А за ней войдет человек...

Он не станет мне милым мужем,

Но мы с ним такое заслужим,

Что смутится Двадцатый Век.

(Анна Ахматова. Поэма без героя. 1962)

4 факта об Артуре Лурье

В. А. Юзефович писал, что точным годом рождения Лурье следует считать 1891 год, а распространённое указание на 1892 год ошибочно. Также 1891 год как дату его рождения приводят И. С. Воробьёв и А. Е. Синайская.Полностью псевдоним, придуманный композитором, звучал так: Артур (в честь Шопенгауэра) Винсент (в честь Ван Гога) Перси Биши (в честь Шелли) Хосе Мария (в честь поэта Эредиа) Лурье.Художник Юрий Анненков в сатирическом романе «Повесть о пустяках» (1934) вывел Артура Лурье в виде Дэви Шапкина - бывшего тапера, который вознесся благодаря революции сначала на пост «председателя Бобруйска» а затем в комиссары музыкальных дел. Шапкин гоняет старых профессоров за контрреволюционность и мстит тем из них, кто ему в свое время ставил низкие оценки.В Америке в 40-е годы Лурье вынашивал также замысел оперы по роману Достоевского «Идиот». Он обратился через Добужинского к В. Набокову с просьбой написать либретто, однако последний вежливо отказался. В ответном письме от 15 мая 1943 года Набоков писал: «С "Идиотом", к сожалению, не выйдет. Во-первых, потому что не терплю Достоевского, а во-вторых, потому что у меня с Лурье (судя по его статье о музыке в "Новом журнале") кажется взгляды на искусство совершенно разные».

Материалы об Артуре Лурье

Артур Лурье: Вырванная страница Серебряного века.

Артур Лурье, или В поисках потерянного Орфея

«Арап Петра Великого» Артура Лурье: экзотический предок Пушкина в опере XX века. Кэрил Эмерсон.

Артур и Анна. Никита Елисеев.

Статья об Артуре Лурье в Википедии