Мэй соболезнует парижанам в связи с нападением на прохожих 

Премьер Британии Тереза Мэй принесла соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже.

Политик написала в Twitter, что ее мысли с народом Франции и назвала нападение ужасным и трусливым. Она заявила, что Париж и Лондон едины в решимости победить «это зло».

“My thoughts are with the people of France following last night's appalling and cowardly attack in Paris. We stand together in our determination to defeat this evil.” - PM @theresa_may

Напомним, в субботу, 12 мая вооруженный ножом мужчина напал на случайных прохожих. В результате нападения один челоек погиб и четверо пострадали. Преступник ликвидирован.

Информагентство «Политика Сегодня» сообщало о личности нападавшего, который числится в качестве гражданина Франции с 2010 года.

Ответственность за вооруженное нападения взяла группировка ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).