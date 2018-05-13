МИД России: Кампания по дискредитации Дня Победы в Украине провалилась

Министерство иностранных дел России раскритиковало украинские власти за события, произошедшие в ходе празднования Дня Победы в стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В российском МИД привели в пример нападения на главу Россотрудничества Константина Воробьева и общественного деятеля Елену Бережную, ситуацию с телеканалом «Интер», а также выдворение журналистов российских телеканалов.

«Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях. Впрочем, эти потуги не принесли ожидаемого результата. Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась — 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам», — сказано в сообщении.

Ранее МИД России прокомментировал нападение С14 на Воробьева.

Фото: МИД России