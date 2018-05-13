Митинг «За свободный интернет» получился немногочисленным

В Москве на проспекте Сахрова проходит шествие и митинг «За свободный интернет». Судя по кадрам трансляции, акция получилась немногочисленной, большая часть проспекта свободна.

По данным «Белого счетчика», к 15:15 мск на территорию митинга прошли 2,28 тысячи участников. Основной подсчет организация закончила.

На 15:15 на территорию митинга #ЗаИнтернет прошли 2,28 тыс. участников. Основной подсчет мы закончили.

Двое наших волонтеров подсчитывают опаздывающих.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/9SInuac0JD

— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 13 мая 2018 г.

Время от времени демонстранты скандируют: «Россия будет свободной!».

Акцию организовали ПАРНАС, «Открытая Россия», «Гражданская инициатива» и другие. На мероприятие также пришли представители «Яблока».

Мероприятие было согласовано столичной мэрией. Основатель Telegram Павел Дуров акцию не поддержал.

Как сообщает «ОВД-Инфо», на митинге задержали более 20 человек из «Черного блока», комитета «Нация и свобода» и Ассоциации народного сопротивления. Об этом изданию сообщил глава комитета «Нация и свобода» Владимир Басманов.

На митинге в Москве начали задерживать активистов, и довольно жестко. Фото: Юрий Белят, RTVI pic.twitter.com/UOjSfgtP8F

— RTVI (@RTVi) 13 мая 2018 г.