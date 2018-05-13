На кузбасской шахте произошло задымление

В шахте «Грамотеинская» Кемеровской области сегодня произошло задымление. В этот момент в забое находились 59 человек, сообщает областная администрация.

54 шахтера, по данным местных властей, самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пять рабочих, которые обеспечивают водоотведение.

«Угрозы их жизни нет, участок проветривается. Также в шахте работают пять горноспасателей», — говорится в сообщении.

Задымление произошло в демонтажной камере шахты.

Угольная шахта «Грамотеинская» находится у поселка Грамотеино, который относится к городу Белово.