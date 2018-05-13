Объявили победителя конкурса «Евровидение-2018»

На «Евровидении-2018» победила исполнительница Нетта из Израиля с композицией Toy.

Клип на эту песню посмотрели свыше 26 миллионов человек на видеохостинге YouTube. За столь приятным мотивом скрыли серьезный смысл о несправедливом отношении.

Нетта поделилась впечатлениями с журналистами. Она невероятно счастлива. Исполнительница выразила слова благодарности тем, кто выбирает «непохожих». Такую информацию передает РИА «Новости».

Ранее видео, где зритель отнял микрофон у певицы из Соединенного Королевства в финале «Евровидения», появилось в сети.

А также исполнительница от РФ Юлия Самойлова прокомментировала свое выступление, подчеркнув, что политической подоплеки в промежуточных итогах конкурса абсолютно точно нет.