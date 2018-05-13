Ольга Зуева и Данила Козловский делятся редкими совместными снимками с отдыха

Данила Козловский

33-летний Данила Козловский и 30-летняя Ольга Зуева, в отличие от многих своих коллег, Каннскому кинофестивалю предпочли компанию друг друга и улетели в отпуск. Два дня назад влюбленные стали делиться снимками с пляжа, где они сейчас отдыхают. Правда, на каком именно курорте можно встретить пару, пока не ясно — сами они геолокацию не сообщают, а их поклонники лишь строят догадки, пытаясь узнать в пейзажах, запечатленных на фотографиях, то Мальдивские, то Багамские острова.

Сегодня Ольга Зуева опубликовала редкий совместный с Козловским снимок и рассказала, как они проводят время.

Ольга Зуева и Данила Козловский

Работаю музой. Дорого,

— написала она.

Муза, потому что бесконечно восхищается своим мужчиной, говорит о том, что он лучший, что он талантлив, поддерживает во всем!!! А дорого, потому что в нашем мире не так много женщин, имеющих таланты, могут сочетать в себе несочетаемое, и мужчину поддерживать, и свой мир не терять!

Оставайся музой на всю жизнь. Это так здорово, когда навсегда, когда ты единственная, желанная, для него лучше всех,

Это здорово быть музой у достойного мужчины,

— восхитились парой поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто не столько впечатлился снимками, сколько всерьез озаботился судьбой собаки, которую Козловский и Зуева завели в начале этого года. Вопрос, с кем же остался их питомец, актеру задали не один раз.

Ольга Зуева