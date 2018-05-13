«Опозорились — нечего на зеркало пенять» — Захарова уличила МИД УКраины во лжи (ВИДЕО)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала свидетельства того, что украинские власти организовали мероприятие на тему пропаганды и фейковых новостей, заявив его как часть сессии комитета ООН по информации, хотя это не соответствует действительности.

«МИД Украины опять за своё.

Коллеги, понимаю, что вам обидно, но просто не надо заниматься откровенным подлогам в стенах международной организации и думать, что вас не разоблачат. Опозорились — нечего на зеркало пенять. Вы сами это себе устроили.

Сначала вы организовали пропагандистский семинар по теме борьбы с пропагандой. Выдали его за мероприятие комитета по информации ГА ООН. Привезли на семинар «ветеранов АТО», которые в кулуарах угрожали российскому дипломату.

А сейчас вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место? Очередной порцией обвинений России во лжи вы только усугубляете свой позор. Ведь нам есть, что показать.

Публикую скриншот приглашения Постоянного Представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором чёрным по белому написано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации.

А также видео четырёх заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации в присутствии остальных членов этой структуры ГА ООН, что это не так, и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил.

И ещё публикуем скриншот участников, которых привезла в ООН украинская делегация для серьёзного разговора о пропаганде и фейках. Среди этих «информационщиков в камуфляже» предположительно снайпер Юлия Матвиенко.

Из украинских СМИ: «Юлия Матвиенко героиня проекта „Невидимый батальон”, реализуемого общественной организацией „Институт гендерных программ” при поддержке агентства США по международному развитию через проект USAID „У-Медиа”, воплощаемый Интерньюс Нетворк».

Из её интервью:

— Юля, вы еще воюете, так что должна быть некоторая конфиденциальность, и принимать участие в публичных проектах — это определенный риск.

— Да, у меня такая работа, что я должна закрывать лицо, и когда нужно — я его закрываю. Однако, если все время молчать, ничего не изменится в нашей жизни. Впервые я выступила на телевидении как волонтер.

Я переживала тогда — прифронтовой город, много сепаров. Но прошло, и благодаря телевидению мы сделали намного больше, чем сделали бы без него. Сейчас то же самое.

Молчать, прятаться, бояться — ничего не изменилось бы, и девушки, которые выполняют серьезные боевые задания, до сих пор числились бы швеями и поварихами. Ну хорошо, меня узнают, найдут и убьют — и что? Они сразу победят в войне? Нас таких тысячи.

Нет… Не следует молчать. Мы не герои. Мы просто делаем то, что делаем, мы есть. И еще — все будет хорошо! Все будет Украина! Потому что мы действительно этого заслуживаем!

То есть на американские деньги женщина сначала сидит в окопе на Юго-Востоке Украины, обстреливая территориею своего государства, а в свободное от стрельбы время по приглашению МИД Украины принимает участие в семинарах по противодействию пропаганде, до этого рассказывая, как использует телевидение для достижения своих целей?!!

Это не враньё. Это уже ад.

Кстати, как вы думаете, мы сможем получить запись с камер наблюдения в Секретарите ООН того, как после завершения работы «семинара» люди в камуфляже в кулуарах приставали к нашему дипломату и фотографировали его? Думаю, стоит попробовать.»