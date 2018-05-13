Опубликовано фото уничтоженного комплекса «Панцирь-С1»

Журналист Александр Коц опубликовал в Twitter фото зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», уничтоженного израильскими военными в Сирии.
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По его словам, машина была безоружна, это видно по обгоревшим трубам. Кроме того, радар «Панциря» не находился в боевом положении.
Ранее пресс-служба армии Израиля опубликовала видео, на котором показано уничтожение ракетой зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1» во время недавней израильской атаки на Сирию.
Фото уничтоженного Панциря.
Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.
То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb
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