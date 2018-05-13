Парад двойников: знаменитые мамы и дочери, похожие как две капли воды

Блейк Лайвли с мамой

Ежегодно во второе воскресенье мая в США отмечается День матери. И пока за океаном готовятся к этому трогательному празднику, который по традиции отмечают не только простые люди, но и многие звезды, предлагаем вам посмотреть на знаменитых представительниц слабого пола, которые очень похожи на своих матерей.

Дженнифер Лопес и Гваделупа Родригес

Хотя подбородок Гваделупы Родригес заметно длиннее, чем у ее дочери, это едва ли не единственное различие в их внешности.

Гваделупа Родригес и Дженнифер Лопес

Селена Гомес и Мэнди Тифи

Кажется, свою прекрасную улыбку Селена Гомес унаследовала от мамы.

Селена Гомес и Мэнди Тифи

Кейт и Кэрол Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая унаследовала от матери красоту, может не беспокоиться — и через 30 лет она будет выглядеть так же прекрасно, как и сейчас.

Кейт и Кэрол Миддлтон

Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради

Хотя Лили-Роуз и носит фамилию своего знаменитого отца, похожа она все же больше на свою не менее знаменитую мать.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Блейк и Элейн Лайвли

Блейк хоть и не унаследовала от матери ее завидные брови, зато точно позаимствовала нос и улыбку.

Блейк и Элейн Лайвли

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

И даже помады Гвинет и ее мама Блайт предпочитают ярко-красного оттенка!

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит

А эта парочка любит делать похожие прически и одинаково одеваться.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Кендалл и Крис Дженнер

То ли Кендалл становится все больше похожа на свою мать, то ли наоборот, но иногда это уже даже начинает сбивать с толку!

Кендалл и Крис Дженнер

Джиджи и Иоланда Хадид

Теперь понятно, откуда у Джиджи ее фирменная изогнутая форма бровей!

Джиджи и Иоланда Хадид

Бейонсе и Тина Ноулз

Лицо, волосы, макияж и даже цвет наряда — эта пара свое сходство всячески подчеркивает.

Бейонсе и Тина Ноулз

Энн Хэтэуэй и Кейт МакКоли

Хотите знать, как 35-летняя Энн Хэтэуэй будет выглядеть лет через 20? Просто посмотрите на эту фотографию, и вы сразу же найдете в ней ответ.

Энн Хэтэуэй и Кейт МакКоли

Кейт Хадсон и Голди Хоун

Кажется, ни одна знаменитая пара мать-дочь не похожа так сильно между собой, как Кейт Хадсон и Голди Хоун.

Голди Хоун и Кейт Хадсон

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

...ну разве что Кайя Гербер и Синди Кроуфорд.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

Лурдес Леон и Мадонна

Лурдес — это же просто Мадонна 30 лет назад в клипе Like A Prayer!

Лурдес Леон и Мадонна

Скарлетт Йоханссон и Мелани Слоун

Согласны, чертами лица Скарлетт не так уж сильно похожа на свою мать. Но только посмотрите на эту улыбку! Один в один.

Скарлетт Йоханссон и Мелани Слоун

Пэрис и Кэти Хилтон

Нос, рот, глаза, волосы, а главное — этот фирменный прищур говорят о явном внешнем сходстве Пэрис и ее мамы Кэти.

Пэрис и Кэти Хилтон

Мэми Гаммер и Мерил Стрип

Мэми так сильно похожа на свою мать, что она должна получить "Оскар" за исполнение роли ее двойника.

Мэми Гаммер и Мерил Стрип

Ава Филипп и Риз Уизерспун

Про сходство Риз Уизерспун и ее дочери Авы говорят в сети с завидной регулярностью. И хотя по стопам матери Ава решила не идти (пока) и всерьез увлеклась модой, своими первыми карьерными шагами она обязана именно Риз.

Ава Филипп и Риз Уизерспун

Айрленд Болдуин и Ким Бейсингер

Даже с темными волосами Айрленд является практически точной копией своей матери.

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин

Нина Добрев и Микаэла Константин

Готовы поспорить, что если вы прежде не видели фото Нины Добрев с матерью, то сейчас сильно удивились.

Нина Добрев и Микаэла Константин

Жизель Бундхен и Ванния Нонненмахер

Откуда, как вы думаете, у Жизель такие прекрасные модельные данные и этот фирменный взгляд? Ну конечно, от ее мамы Ваннии!

Жизель Бундхен с отцом Валдиром Бундхеном и мамой Ваннией Нонненмахер

Яра и Кери Шахиди

А это как будто Яра и Яра в будущем, которая словно прыгнула в машину времени и оказалась на красной ковровой дорожке в обнимку с собой несколько лет назад. На самом деле это, конечно, ее мама Кери, на которую она безумно похожа.

Яра и Кери Шахиди

Лорен и Кэти Конрад

Скулы, нос и овал лица — это у Лорен от ее матери Кэти.

Лорен и Кэти Конрад

Ники Минаж и Кэрол Мараж

Готовы поспорить, что если бы большинство людей случайно встретили Кэрол на улице, они бы сразу признали в ней маму Ники.

Кэрол Мараж и Ники Минаж

Райли Кио и Лиза Мария Пресли

Сильные гены Элвиса Пресли передались и его дочери Лизе Марии, которая родила практически свою копию.

Райли Кио и Лиза Мария Пресли

Сиенна и Джо Миллер

Невероятно мило со стороны мамы Сиенны Миллер было поделиться своей восхититительной красотой с дочерью.

Джо и Сиенна Миллер

Зои Кравиц и Лиза Боне

У вас не двоится в глазах — это действительно два разных человека. Просто они очень похожи.

Лиза Боне и Зои Кравиц

Люпита и Дороти Нионго

Кроме того, что это очень нежная фотография и она нам очень нравится, теперь мы знаем, откуда у Люпиты эти милые щечки.

Люпита и Дороти Нионго

Серена Уильямс и Орасин Прайс

Мать Серены Уильямс так прекрасно выглядит и так похожа с теннисисткой, что можно подумать, будто она ее сестра.

Орасин Прайс и Серена Уильямс

Тейлор и Андреа Свифт

Волосы, выражение лица, мимика — Тейлор и Андреа похожи во всем!

Андреа и Тейлор Свифт