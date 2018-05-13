Парад двойников: знаменитые мамы и дочери, похожие как две капли воды

Блейк Лайвли с мамой
Ежегодно во второе воскресенье мая в США отмечается День матери. И пока за океаном готовятся к этому трогательному празднику, который по традиции отмечают не только простые люди, но и многие звезды, предлагаем вам посмотреть на знаменитых представительниц слабого пола, которые очень похожи на своих матерей.
Дженнифер Лопес и Гваделупа Родригес
Хотя подбородок Гваделупы Родригес заметно длиннее, чем у ее дочери, это едва ли не единственное различие в их внешности.
Селена Гомес и Мэнди Тифи
Кажется, свою прекрасную улыбку Селена Гомес унаследовала от мамы.
Кейт и Кэрол Миддлтон
Кейт Миддлтон, которая унаследовала от матери красоту, может не беспокоиться — и через 30 лет она будет выглядеть так же прекрасно, как и сейчас.
Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради
Хотя Лили-Роуз и носит фамилию своего знаменитого отца, похожа она все же больше на свою не менее знаменитую мать.
Блейк и Элейн Лайвли
Блейк хоть и не унаследовала от матери ее завидные брови, зато точно позаимствовала нос и улыбку.
Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер
И даже помады Гвинет и ее мама Блайт предпочитают ярко-красного оттенка!
Дакота Джонсон и Мелани Гриффит
А эта парочка любит делать похожие прически и одинаково одеваться.
Кендалл и Крис Дженнер
То ли Кендалл становится все больше похожа на свою мать, то ли наоборот, но иногда это уже даже начинает сбивать с толку!
Джиджи и Иоланда Хадид
Теперь понятно, откуда у Джиджи ее фирменная изогнутая форма бровей!
Бейонсе и Тина Ноулз
Лицо, волосы, макияж и даже цвет наряда — эта пара свое сходство всячески подчеркивает.
Энн Хэтэуэй и Кейт МакКоли
Хотите знать, как 35-летняя Энн Хэтэуэй будет выглядеть лет через 20? Просто посмотрите на эту фотографию, и вы сразу же найдете в ней ответ.
Кейт Хадсон и Голди Хоун
Кажется, ни одна знаменитая пара мать-дочь не похожа так сильно между собой, как Кейт Хадсон и Голди Хоун.
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
...ну разве что Кайя Гербер и Синди Кроуфорд.
Лурдес Леон и Мадонна
Лурдес — это же просто Мадонна 30 лет назад в клипе Like A Prayer!
Скарлетт Йоханссон и Мелани Слоун
Согласны, чертами лица Скарлетт не так уж сильно похожа на свою мать. Но только посмотрите на эту улыбку! Один в один.
Пэрис и Кэти Хилтон
Нос, рот, глаза, волосы, а главное — этот фирменный прищур говорят о явном внешнем сходстве Пэрис и ее мамы Кэти.
Мэми Гаммер и Мерил Стрип
Мэми так сильно похожа на свою мать, что она должна получить "Оскар" за исполнение роли ее двойника.
Ава Филипп и Риз Уизерспун
Про сходство Риз Уизерспун и ее дочери Авы говорят в сети с завидной регулярностью. И хотя по стопам матери Ава решила не идти (пока) и всерьез увлеклась модой, своими первыми карьерными шагами она обязана именно Риз.
Айрленд Болдуин и Ким Бейсингер
Даже с темными волосами Айрленд является практически точной копией своей матери.
Нина Добрев и Микаэла Константин
Готовы поспорить, что если вы прежде не видели фото Нины Добрев с матерью, то сейчас сильно удивились.
Жизель Бундхен и Ванния Нонненмахер
Откуда, как вы думаете, у Жизель такие прекрасные модельные данные и этот фирменный взгляд? Ну конечно, от ее мамы Ваннии!
Яра и Кери Шахиди
А это как будто Яра и Яра в будущем, которая словно прыгнула в машину времени и оказалась на красной ковровой дорожке в обнимку с собой несколько лет назад. На самом деле это, конечно, ее мама Кери, на которую она безумно похожа.
Лорен и Кэти Конрад
Скулы, нос и овал лица — это у Лорен от ее матери Кэти.
Ники Минаж и Кэрол Мараж
Готовы поспорить, что если бы большинство людей случайно встретили Кэрол на улице, они бы сразу признали в ней маму Ники.
Райли Кио и Лиза Мария Пресли
Сильные гены Элвиса Пресли передались и его дочери Лизе Марии, которая родила практически свою копию.
Сиенна и Джо Миллер
Невероятно мило со стороны мамы Сиенны Миллер было поделиться своей восхититительной красотой с дочерью.
Зои Кравиц и Лиза Боне
У вас не двоится в глазах — это действительно два разных человека. Просто они очень похожи.
Люпита и Дороти Нионго
Кроме того, что это очень нежная фотография и она нам очень нравится, теперь мы знаем, откуда у Люпиты эти милые щечки.
Серена Уильямс и Орасин Прайс
Мать Серены Уильямс так прекрасно выглядит и так похожа с теннисисткой, что можно подумать, будто она ее сестра.
Тейлор и Андреа Свифт
Волосы, выражение лица, мимика — Тейлор и Андреа похожи во всем!