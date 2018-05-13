«Первый тост — за Холокост»: привычно и поощряемо властью

Валерий Песецкий, украинский эксперт в области политики и экономики — о постоянном росте градуса антисемитизма на Украине.

Не пугайтесь, в заголовок я вынес цитату из надписи, которая в конце прошлого года «украсила» стену помещения, где располагается одесский музей Холокоста, наряду с прочими, которые также появились на стенах синагоги, что на Жуковского и Еврейского культурного центра «Бейт Гранд» на Тираспольской. Такими, как «Геть ж...ы. Украина для украинцев», «Тетя Соня не спасет. Тут хозяин — украинец» и прочими.

Впрочем, эти демонстрации откровенного антисемитизма закваски украинских последователей Адольфа Гитлера и иже с ним, год от года становятся для Украины все более привычными. Откровенно и втайне поощряемыми властью. И это в стране, пережившей Бабий Яр.

Градус антисемитизма в Украине стал за последние годы настолько высок, что обратил на себя внимание Министерства по делам диаспоры Израиля. В конце прошлого года, дабы ознакомить украинскую власть с этой темой в Тель-Авив был приглашен министр иностранных дел Климкин. Затем был обнародован 72-х страничный доклад о росте юдофобских настроений в нашей стране.

В нем, в частности, утверждалось: «В Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев…

Это второй год подряд, когда в Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания».

В вину Киеву авторы мониторинга ставят отсутствие жесткой реакции на проявления юдофобства. Виновники последнего проходят чаще всего по статье «хулиганство» и не рассматриваются как «преступления на почве ненависти».

В результате в Украине наблюдается феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников.

Исследователи также отмечают, что среди украинских политиков мишенью для нападок все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов.

«Если после революции общественные деятели еврейского происхождения назначались на самые высокие посты в новых структурах власти, то сейчас еврейство этих людей воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране. Более того, руководители-неевреи зачастую воспринимаются улицей как «скрытые евреи», — утверждается в докладе.

Особое внимание уделено Институту национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, который, как подчеркивается, персонально занимается «реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года».

«Реакция националистических элементов на еврейские протесты против этого включает призывы к тому, чтобы изгнать евреев из Украины или, по крайней мере, напомнить им, кто хозяин в стране.

Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду, Голодомору, 1932–33 годов без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами», — утверждается в докладе.

Впрочем, первый предупредительный публичный «звонок» украинской власти прозвучал из Всемирного еврейского конгресса в прошлом году, когда власти Винницы решили увековечить Симона Петлюру памятником.

Генеральный директор WJC (Всемирный еврейский конгресс) Роберт Сингер назвал «постыдным» решение Винницкого горсовета сделать из «антисемита» Петлюры «защитника Украины», а также осуждает мнение губернатора Винницкой области Валерия Коровьего, что Петлюра «честный человек».

«Петлюра был чем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который, бесспорно, несет ответственность за погромы, в которых были убиты 35,000–40,000 евреев.

Он и его Украинская народная республика были больше, чем просто украинскими националистами — они были также откровенными и жестокими антисемитами, опьяненными острыми ощущениями совершения невообразимо порочных и бесчеловечных преступлений против невинных людей.

Невозможно представить, что человека, которого сегодня мы не колеблясь называем террористом, может быть удостоен чести в том самом городе, в котором он и его режим пытались уничтожить коренное и сильное еврейское население.

Возведение статуи Петлюры в одном из исторических центров еврейской жизни в Украине направляет неверное послание украинскому народу и будущим поколениям и подрывает критический процесс демократии и толерантности. Чествование антисемитов, в том числе так называемых националистических „героев“, не может и не должно выполняться.

Мы призываем местные власти Винницы отменить свое решение и предпринять все возможные шаги, чтобы удалить памятник Петлюре», — заявили тогда во Всемирном еврейском конгрессе.

Впрочем, ни в Киеве, ни в Виннице обращение конгресса не расслышали. И 14-го октября прошлого года памятник Петлюре был торжественно открыт.

Тогда в процесс включилась «тяжелая артиллерия». Конгрессмены США. В конце апреля текущего года они публично обратились в Госдеп, с требованием «поставить на место» подопечных из Киева и Варшавы в вопросе поощрения местных наци в раздувании юдофобских умонастроений. Правда Украине в этом письме было уделено основное внимание.

Обращение было опубликовано на сайте члена Палаты представителей Рош Ханна. Госдеп попросили призвать правительства Польши и Украины прекратить искажать данные о Холокосте, почитать нацистских коллаборантов, а вместо этого заняться расследованием антисемистских преступлений.

Авторы письма выразили уверенность, что Соединенные Штаты должны настойчиво требовать отмены законов — в Польше о национальной памяти, а в Украине — о признании армий ОУН-УПА*, УНР и ЗУНР борцами за независимость.

«В этом году Варшава приняла закон, который делает уголовным преступлением упоминание о том, что Польша участвовала в Холокосте.

Закон, который был правильно раскритикован Государственным департаментом правительства Израиля и другими, сопровождался всплеском антисемитской риторики», — говорится в обращении.

Сенаторы при этом подчеркивают, что принятие в Украине закона о героизации ОУН-УПА* не вызвало резонанса в мире, в том числе и в США в отличие от польского «собрата».

«Закон Украины от 2015 года пошел еще дальше, героизируя нацистских коллаборантов и объявив уголовным преступлением отрицание их „героизма“…. Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборантов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию.

Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70–100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941- 45 годах», — утверждают конгрессмены.

В своем обращение американские законодатели особо отметили, что фестиваль в память о «гауптмане Шухевиче» проходил 30 июня-2 июля — в дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром.

«Особенно тревожно, что большая часть нацистского прославления в Украине поддерживается государством. Например, кампанию про УПА 2017 года, проводимая Украинским институтом национальной памяти; переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом. И Львов в 2017 году, где состоялся „ШухевичФест“ в годовщину Львовских погромов 1941 года, во время которых было убито 4 тыс. евреев».

Также сенаторы обращают внимание на ряд мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА.

«Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста в Украине сопровождается и другими формами антисемитизма.

Как указало израильское Министерство по делам диаспоры в своем ежегодном отчете по антисемитизму, „отбеливание“ этих украинских героев совпало с увеличением случаев антисемитизма по всей Украине», — подчеркнули в письме.

Конгрессмены предложили Госдепу назначить Специального посланника по противодействию антисемитизму в Украине.

Впрочем, вся эта мягкая волна увещеваний в адрес киевских властей пока привела лишь к оперативному возбуждению уголовного дела в адрес лидера ПС в Одессе, Татьяны Сойкиной, которая, что говорится попала под «горячую руки», высказавшись второго мая в Одессе на предмет очистки Украины от евреев.

В то время, как показательным в плане «покараний» за откровенный антисемитизм остается, например, эпизод с главой Фастовского районного отделения партии «Свобода» Юрия Горбинко. 5 июня 2017 года Горбинко на своей странице в ФБ опубликовал два антисемитских плаката и написал: «Киевская ж_два против украинского генерала Романа Шухевича. А я вспомнил того дядьку с короткими усами, который к большому сожалению не закончил свою работу».

По поводу этой выходки в МВД с запросом обратился нардеп Александр Фельдман. И что вы думаете ему ответили? «Что таким «общественно консолидирующим» способом руководитель партийной организации ВО «Свобода» принял участие в дискуссии, которая состоялась во время вынесения решения сессии депутатов Киевгорсовета 1 июня по поводу переименования проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Следователи констатировали, что «в соответствии со статьей 161 УК Украины, под действиями, направленными на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, следует понимать какие-либо действия, целью которых есть значительное усиление среди определенных групп населения настроения неприязни, или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или непрямое ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, по языковым или другим признакам».

В результате полиция пришла к выводу, что «в ходе проведения проверки не установлено достаточных оснований, которые свидетельствуют о совершении уголовного правонарушения».

Судя по всему, по этой же технологии оправдают и госпожу Сойкину. И иже с ней, которых ныне по стране становится все больше и больше.

Недаром в патриотической части сети гуляет фейк, авторство которого ложно приписывают Тарасу Шевченко. Но те, кто его тиражируют, свято верят в то, что это действительно написал классик:

Ж...и погані правлять нами! А ми ще гірші, ніж ж...и, Ми продали дідівську славу, Ж...и ж в ярмо нас запрягли.

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

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* запрещенная в России экстремистская группировка