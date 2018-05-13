Первый комплекс закрытой перевалки угля на Дальнем Востоке построят в Находке

Администрация Приморья сообщила, что компания, специализирующаяся на перевалке сыпучих грузов, «Терминал Астафьева», корпорация Marubeni из Японии и компания SHADE подписали документацию по совместному созданию комплекса закрытой перевалки угля в Находке.

За полгода собираются разработать техническое задание для него. В июне изучат запланированное место для постройки. Создание инженерного проекта начнут до конца этого года. Отмечается, что это первый подобный комплекс на ДВ. Его оснастят автоматизированной системой управления.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился привести работу в портах Находки в соответствие с экологическими нормами, чтобы в городе не было проблем с пылью в городе из-за перевалки угля.