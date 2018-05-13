Пловца Александра Попова выдвинули на пост главы ОКР

Стрелковый союз России выдвинул на пост президента Олимпийского комитета страны кандидатуру Александра Попова, сообщает пресс-служба союза.

Попов — четырехкратный чемпион Олимпийских игр по плаванию. Ему 46 лет. Спортивную карьеру пловец завершил в 2005 году.

«Его многолетняя работа в исполкоме ОКР, а также в качестве председателя общественного совета при министерстве спорта РФ позволяют говорить о его знании реального состояния дел в российском спорте», — говорится в сообщении Стрелкового союза.

О намерении участвовать в выборах президента ОКР Попов заявил накануне.

«Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы», — сказал спортсмен (цитата РИА Новости).

Выборы нового главы ОКР пройдут 29 мая.