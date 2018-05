Победительницей «Евровидения-2018» стала певица из Израиля

На «Евровидении-2018» победила исполнительница из Израиля Нетта Барзилай. Она исполнила песню Toy («Игрушка»), набрав в финале конкурса 529 баллов.

На втором месте кипрская певица Элени Фурейра с композицией Fuego (436 баллов). Третьей стал австриец Сезар Сэмпсон, исполнивший песню Nobody But You (342 балла).

«Евровидение» проходило в Лиссабоне. В финале конкурса приняли участие исполнители из 26 стран мира.

Россиянка Юлия Самойлова не прошла в финал, получив низкие оценки за исполнение песни I Won’t Break. В прошлом году певицу не пустили в Киев, где проходило «Евровидение-2017» из-за ее выступления в Крыму.