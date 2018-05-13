Под Горловкой боевики понесли серьезные потери: названы цифры

В последние дни под оккупированной Горловки серьезно обострилась ситуация и активизировались боевые действия, в результате чего боевики «ДНР» понесли большие потери.

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщает: «Горловка станция переливания (вторая по „мощности“ в „ДНР“ впервые за минимум полгода запросила „препараты крови“ из Донецк. В ГБ № 2 с вечера 8 мая минимум 15 нелегкораненых орков, В морге минимум 7 трупов. По слухам, „по зеленкам на нейтралке“ валяются еще пяток!».

Фото: