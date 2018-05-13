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Под Харьковом владелец кафе зарезал посетителя


Добавлено: 13 май 2018 в 14:26, Категория: Новости на сегодня
Под Харьковом владелец кафе зарезал посетителя

В Дергачево Харьковской области 47-летний владелец кафе в ходе конфликта зарезал 48-летнего посетителя заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Информация об убийстве поступила в полицию в 23:57 10 мая. Убитый и подозреваемый в преступлении живут в поселке Казачья Лопань.

«Установлено, что компания из четырех мужчин отдыхала в местном кафе. Среди участников застолья был 47-летний владелец заведения. После длительного употребления алкоголя между ним и посетителем возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил нож и нанес около 12 ударов в спину 48-летнему мужчине. От острой кровопотери он скончался на месте», — сказано в публикации.

Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее в Житомирской области отец зарезал сына-АТОшника.

Фото: пресс-служба полиции Харьковской области


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Добавлено: 13 май 2018 в 14:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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