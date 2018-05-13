«Полгода-год»: Тука сделал прогнозы о деоккупации Донбасса

После деоккупации оккупированной части Донбасса какое-то вооруженное противостояние законной власти будет продолжаться не более года.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что самым большим вызовом Украине станет наличие огромного количества вооруженных формирований. Чиновник отметил: «Это первое и самое главное. Если предположить, что существенного вооруженного сопротивления не будет, тогда, наверное, все-таки на второе место я бы ставил … если называть вещи своими именами, то следует ожидать большое количество небольших вооруженных бандформирований, которые надо будет разоружать, боевиков этих через определенные следственные механизмы или осуждать, или амнистировать и реинтегрировать к гражданской жизни. Это длительный механизм».

Кроме того, он отметил, что длительность этого процесса это будет зависеть «от эффективности наших специальных подразделений». Тука добавил: «Я не думаю, что это будет длиться годами. Скорее всего, полгода-год — и эти вооруженные формирования будут либо уничтожены, либо разоружены».