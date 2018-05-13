Полиция аккуратно убрала палатки протестующих у грузинского парламента

Сотрудники грузинской полиции этим утром убрали палатки протестующих на площади перед зданием парламента. Как видно на кадрах первого канала республики, полицейские аккуратно сложили две палатки. Еще одну разобрали немногоисленные активисты.

Полицейские также задержали трех подвыпивших молодых людей, но те заявили, что не имеют отношения к протестной акции.

Площадь перед парламентом в Тбилиси утром 13 мая Фото: 1tv.ge

Накануне вечером к зданию парламента в центре Тбилиси вышли тысячи молодых людей, выступавщих против жесткого рейда полиции по тбилисским клубам. В ходе антинаркотического рейда полицейские задержали посетителей двух крупных ночных клубов «Басиани» и «Галери». Это произошло в ночь на 12 мая.

Протестующие требуют отставки премьер-министра и министра внутренних дел Грузии.

Большинство активистов ночью разошлись по домам, несколько человек остались ночевать на площади перед парламентом.

Организаторы акции планируют возобновить ее сегодня с 15 часов (14 часов по Москве).