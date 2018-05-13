Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

ИГ* взяло на себя ответственность за произошедшее у здания парижской Оперы, сообщает информагентство Amaq.

Накануне, в Париже неизвестный вооружённый ножом напал на прохожих. На улице поднялась паника, в результате нападения погибла два человека, сообщает Интерфакс.

Преступник отказался добровольно сдаться полиции и грозился убить правоохранителей. Сотрудники правопорядка приняли решение стрелять на поражение.

Полиция проводит расследование преступления, однако личность нападавшего пока установить не удалось, пишет Коммерсантъ.

ИГИЛ* позже объявило, что теракт был совершён по их приказу.

ИГИЛ*(ИГ*) – террористическая организация, деятельность которой запрещена на всей территории России.