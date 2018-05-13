«Поразительная параллель»: В Британии сравнили Трампа с Ельциным

Действия американского президента Дональда Трампа на международной арене напоминают политические решения Бориса Ельцина.

Такое мнение специалист по американо-российским отношениям в Королевском колледже Лондона Рут Дейермонд высказала в материале The Independent.

Трампа часто сравнивают с различными фигурами американской истории, пишет Дейермонд. Однако, по ее мнению, самую «поразительную параллель» можно провести между действующим главой Белого дома и первым президентом России Борисом Ельциным.

«Как и Трамп, Ельцин был глубоко противоречивой фигурой, политическим уличным бойцом, который выжил благодаря стравливанию отдельных лиц и фракций друг с другом и сложным деловым отношениям с фигурами внутри и вне правительства», — пишет политолог.

Обоих лидеров обвиняют в создании условий, при которых высшие слои общества «наживаются на простых людях», утверждает автор статьи.

Эксперт подчеркивает, что к историческим параллелям нужно относиться с осторожностью. Между политическими реалиями американского и российского лидеров много различий, однако существует много общего между подходами Трампа и Ельцина к поведению на международной арене, отмечает Дейермонд.

Как считает политолог, оба лидера использовали участие в военных операциях для того, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных проблем. По ее мнению, апрельские авиаудары по Сирии во многом похожи на «маленькую победоносную войну» в Чечне, так как отвлекают внимание критиков от внутриполитического кризиса.

«Решение о нанесении ракетных ударов по сирийским объектам химоружия, внезапно объявленное Трампом после обысков ФБР в офисах его адвоката Майкла Коэна, как показалось критикам, было мотивировано не столько озабоченностью ситуацией в Сирии, сколько желанием отвлечь внимание от особо разрушительного развития событий в скандале, наносящем ущерб его президентству», — говорится в статье.

По мнению политолога, положение США на международной арене, и так достаточно уязвимое, может пострадать от того, что Трамп неспособен «эффективно управлять государством» и «контролировать не только себя, но и свою администрацию».

Политика Трампа в пространстве международных отношений создает «глобальную неопределенность» и является свидетельством «ослабления Вашингтона», утверждает эксперт.

«В 1950-х годах Советский Союз прошел через процесс десталинизации, чтобы исправить ошибки прошлого. Вашингтону срочно необходимо начать „деельцинизацию”, до того как будет нанесен дальнейший ущерб позициям США на международной арене. Однако на данный момент, вероятность этого выглядит тревожно малой», — подчеркивает Дейермонд.