«Позволяет опережать противника»: разведка ВСУ похвасталась новым вооружением

Разведывательные подразделения ООС получили новое современное вооружение.

По словам разведчиков, эффективность и оперативность их работы увеличилась в разы. В пресс-центре ООС сообщили, что среди полученной разведчиками техники: новейшее лазерное оборудование, приборы наблюдения, датчики движения, аппаратура которая эффективно работает днем и ночью, в дождь и туман, а также современные беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба подчеркнула: «Новая техника кардинально меняет работу военных — десятиминутный полет современного дрона заменяет выход разведывательной группы, который обычно длится один-два дня. Таким образом, новые технологии не только экономят жизненно важное время, но и уменьшают риски для жизни военнослужащих и позволяют опережать противника на несколько шагов».