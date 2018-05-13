Призывники столичного салютного дивизиона простились с Боевым Знаменем

В московских Ватутинках состоялась торжественная церемония увольнения в запас и прощания с Боевым Знаменем военнослужащих отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Командир дивизиона полковник Вячеслав Парадников вручил ведомственные награды, знаки отличия и ценные подарки проявившим себя за год службы сержантам и солдатам, а также напутствовал их на новые успехи и достижения в жизни. Ряд военнослужащих приняли решение продолжить военную службу и подписали контракт – они будут назначены на воинские должности. Церемония увольнения завершилась богослужением и праздничным концертом.

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа осуществляет артиллерийские салюты в Москве и других регионах в государственные праздники Российской Федерации, участвует в Параде Победы на Красной площади и других воинских ритуалах.