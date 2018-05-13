Пробить коридор через Мариуполь: названа основная цель РФ на Донбассе

Основной целью России на Донбассе является пробить коридор в оккупированный Крым через Мариуполь.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, заявил, что «Путин будет делать все для того, чтобы размыть украинское общество».

Также, он уточнил, что Кремль сейчас делает очень много для того, чтобы «посеять здесь пессимизм, дезориентировать и демобилизовать Украину». Богдан подчеркнул: «Если же говорить об обострении конфликта, то основная цель России — пробить коридор в Крым сухопутным путем, то есть через Мариуполь и далее по маршруту. И понятно, что действия, которые в этом направлении сейчас планирует Генштаб РФ, имеют целью не только точечные удары, активизацию беспилотников и деятельность разведывательно-диверсионных групп».

Кроме того, разведчик добавил: «Там накоплено уже огромное количество танков, бронетехники, ствольной и ракетной артиллерии. Но на агрессора психологически повлияло то, что Украина уже получила Javelin. Поэтому в Генштабе РФ и в Кремле постоянно корректируют планы — сейчас боевики должны постоянно беспокоить наши силы».