Путин прав: что на самом деле происходит на Украине, раскрыли в Киеве

Известный на Украине журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала 112 откровенно выразил согласие с позицией главы российского государства Владимира Путина относительно ситуации в стране.

По словам Дмитрия Гордона, политические проблемы на Украине с каждым годом становятся все серьезнее.

В настоящий момент положение дел настолько удручающее, что журналист откровенно согласился с позиций российского президента Владимира Путина и назвал Украину «недогосударством», передает издание «Аргументы недели».

Гордон считает, что Украине сейчас находится «под большой угрозой распада». Предрекая скорый раскол в стране, журналист настолько увлекся, что откровенно признался: «К сожалению, но Путин прав». А потом в утвердительной форме заявил, что его страна является «недогосударством».

По его мнению, одной из причин критического положения дел в стране является отсутствие «сильной вертикали власти», а также отсутствие государственной активности там, где это необходимо. Он обратил внимание на то, что на Украине нет «заботы о гражданах».

Украинский журналист предупредил, что в данной ситуации власти страны могут «и глазом не моргнуть», как произойдет распад Украины и от нее не останется даже нескольких кусков. В конце он сделал вывод, что в нынешней политической ситуации вполне возможным является то, что ничего изменить уже нельзя.