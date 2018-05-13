Роскомнадзор разблокировал более восьми тысяч IP-адресов Alibaba

Роскомнадзор разблокировал около 8,2 тысячи IP-адресов китайской компании Alibaba, сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из сообщения, ранее эти адреса блокировались в попытке сделать недоступным для российских пользователей мессенджер Telegram.

Роскомнадзор отмечает, что «IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются». А разблокировка остальных адресов была сделана «с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов».

Ведомство заявило, что «продолжает мониторинг использования Telegram разблокированной подсетью».

Роскомнадзор по решению суда пытается заблокировать мессенджер с 16 апреля. Из-за сопутствующей блокировки миллионов IP-адресов Google и Amazon с трудностями столкнулись россияне, использующие облачные технологии — от игроков в онлайн-игры до представителей малого бизнеса. При этом Telegram доступен для большинства пользователей.