Россияне обыграли швейцарцев на ЧМ по хоккею

Сборная Россия провела пятый матч на чемпионате мира по хоккею в Дании. В рамках группового этапа россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 4:3.

В российской сборной, как сообщает Федерация хоккея России, отличились Кирилл Капризов (забросил шайбу на 22-й минуте), Евгений Дадонов (27-я), Никита Нестеров (39-я) и Михаил Григоренко (56-я). У Швейцарии голы оформили Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

По итогам пяти игр сборная России занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками.

Следующий матч россияне сыграют 14 мая со словаками.