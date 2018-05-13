Российские пограничники задержали украинский катер за браконьерство

Российские пограничники задержали в Азовском море катер «Амур» с двумя рыбаками. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе краевого погрануправления ФСБ.

Маломерное судно было задержано еще в четверг 10 мая за «незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского».

«В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что оба рыбака родом из Бердянска (Запорожская область Украины). 11 мая украинские спасатели вышли на их поиски.

Позднее жительница Украины сообщила о звонке от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, и о том, что сейчас они находятся в Ейске Краснодарского края.