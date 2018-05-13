Российские военные корабли напугали Латвию одним своим видом

Латвия заявила о приближении российских военных кораблей к их территориальным водам.

По данным национальных вооружённых сил Латвии, к границам их страны приблизились сразу три военных корабля. Один из них, десантный корабль класса «Ропуха» оказался на расстоянии 6,5 морские мили от территориальных вод Латвии.

Кроме этого, НВС сообщили о присутствии военных кораблей России в 12 милях от латвийской границы.

Отметим, что Латвия регулярно бьёт тревогу из-за приближения российских кораблей к их границам.

Москва в ответ неоднократно заявляла, что передвижения самолётов ВКС России и кораблей российских ВМС осуществляются в рамках международного права.