RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании

Британский медиарегулятор Ofcom не будет отзывать лицензию у российского телеканала RT. Об этом говорится в письме организации газете The Telegraph.

Ранее несколько депутатов британского парламента призывали прекратить вещание RT в ответ на освещение телеканалом попытки убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

«Если следственные органы Соединенного Королевства установят, что российское государство незаконно применяет силу против Великобритании, мы рассмотрим этот вопрос», — сообщил Ofcom.

Регулятор также отметил, что лишение RT лицензии поставило бы под угрозу и другие государственные вещательные компании из стран «не разделяющих ценности Великобритании». И это стало бы плохим результатом для британской аудитории, учитывая приверженность страны «плюрализму, разнообразию и свободе выражения мнений».