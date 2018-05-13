Шведа, угрожавшего политикам, задержали полицейские Стокгольма

Правоохранители Стокгольма задержали 42-летнего шведа, которого подозревают в отправке писем политикам. Отмечается, что в них он писал различные угрозы.

Полицейские обнаружили его в аэропорту Арланда. На тот момент он только что прилетел из Таиланда.

Шведская общественная телевещательная организация SVT уточнила, что политикам направили 26 посланий с угрозами. Задержанный не согласен с происходящим. Он заявляет, что не совершал этого.

Известно, что обвинение предъявят до 24 мая.

Ранее министры обороны Америки, Финляндии и Швеции провели переговоры в Пентагоне. Стороны подтвердили важность участия в трехсторонних учениях для дальнейшего укрепления отношений.