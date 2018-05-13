Скончался известный российский политолог Игорь Бунин

В возрасте 72 лет ушел из жизни Игорь Михайлович Бунин – президент фонда «Центр политических технологий», член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК).

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Юрия Каннера, руководителя РЕК. О причинах смерти И.М. Бунина пока не сообщается, известно только, что она была скоропостижной.

По словам другого собеседника агентства, Бориса Макаренко, председателя правления Центра политических технологий, именно Игорю Бунину принадлежит авторство термина «политтехнология», который он придумал много лет назад.

Друзья и коллеги Игоря Михайловича Бунина говорят о том, что его смерть стала огромной утратой для российской науки и общества.