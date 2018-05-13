Скрипаль тайно посещал Прагу в 2012 году — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за государственную измену, в 2012 году тайно посещал столицу Чехии. Об этом сообщил сайт пражского еженедельника Respekt.

По данным издания, после того, как Скрипаль поселился в британском Солсбери, он начал сотрудничать со службой МI6 по вопросу раскрытия сети зарубежных агентов, работающих на россию. Для этого он встречался с представителями спецслужб «из партнерских стран, включая Чехию».

Как пишет Respekt, визит Скрипаля в Прагу «был коротким, но полезным для страны». После этого, согласно данным Respekt, экс-полковник ГРУ как минимум один раз встречался с представителями чешских спецслужб и в Великобритании. При этом, заверяет издание, чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии.