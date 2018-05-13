Смертники совершили теракты в трех церквях Индонезии

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошло три теракта в христианских церквях, сообщает The Jakarta Post.

Взрывы, прогремевшие этим утром, совершили смертники. Теракты произошли в католической церкви Санта-Мария, церкви пятидесятников и пресвитерианской церкви.

В результате, по данным AP, погибли не менее 11 человек, еще 41 получил ранения.

Одной из террористов, по свидетельствам очевидцев, была женщина с детьми. Еще двое — мужчины на мотоциклах.

В полиции заявили, что сегодня утром в городах индонезийской провинции Западная Ява были ликвидированы четверо предполагаемых боевиков и арестованы еще двое. Пока неясно, связано ли это с атаками на церкви.

Индонезия — преимущественно мусульманская страна. Многие из христиан, которых в стране около 9%, составляют этническое китайское меньшинство.