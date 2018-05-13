Советник Трампа: Америка не будет добиваться смены власти в Иране

США не заинтересованы в смене иранской власти,Трампа намерен лишить Иран доступа к ядерному оружию и средствам доставки, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Во время интервью для ABC News политику задали вопрос, стремится ли Америка изменить действующую власть в Иране, ответ был отрицательным.

Болтон объяснил, что смена иранской власти не входит в интересы американской политики. Помощник Трампа добавил, что в Белом доме хотят навсегда отстранить Иран от доступа к ядерному оружию.

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани сделал заявление о намерении Вашингтона изменить иранские власти.